Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T16:32Z
https://ria.ru/20190604/1555252582.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155494/02/1554940261_0:0:2455:1382_1036x0_80_0_0_7297456e1c1705f6b2617ccb226b310d.jpg
РИА Новости

Трамп: у стран НАТО нет выбора, кроме как повысить оборонные расходы

Вчера, 16:32
519
© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у стран НАТО "нет выбора", кроме как повысить оборонные расходы.
"Мы ожидаем, что растущее число стран НАТО будет соблюдать требования расходов в отношении к ВВП. Они должны выполнить обязательства, у них нет выбора", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 12:22
В МИД ответили на идею США о статусе главного союзника вне НАТО для Киева
0150014
Обсудить 2
Дональд ТрампТереза МэйНАТОСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что Brexit принесет пользу Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй пообещала предоставить НАТО новейшие британские авианосцы
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время пресс-конференции в Лондоне. 4 июня 2019
Мэй назвала высылку российских дипломатов примером связи США и Британии
Лента
новостей
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США ужесточили санкции по Кубе
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне
Трамп пообещал Британии "феноменальную" торговую сделку
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский намерен на переговорах с ЕС обсудить "давление на Россию"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею США о статусе главного союзника вне НАТО для Киева
Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Генерал предположил, где США разместят ракеты после выхода из ДРСМД
Здание Генеральной прокуратуры Украины
На Украине завели дело из-за видео о "захвате" Румынией части страны
Корабль береговой охраны Украины
В ВМС Украины начался курс планирования военных операций по стандартам НАТО
Греция передала Германии ноту с требованием репараций на 320 млрд евро
РФ попросила швейцарский суд отменить решения по искам украинских компаний
Учения НАТО в Черном море
НАТО и Украина планируют провести совместные учения в Черном море
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков: слова Трампа о выводе россиян из Венесуэлы основаны на домыслах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния