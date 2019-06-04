Трамп: у стран НАТО нет выбора, кроме как повысить оборонные расходы

ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у стран НАТО "нет выбора", кроме как повысить оборонные расходы.

"Мы ожидаем, что растущее число стран НАТО будет соблюдать требования расходов в отношении к ВВП. Они должны выполнить обязательства, у них нет выбора", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.