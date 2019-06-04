Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы

"Называлась цифра - 95 экспертов, которые в последний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам. Откуда взялась информация, что мы "доложили" американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США", - подчеркнул глава МИД РФ.