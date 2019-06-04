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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал фейком заявления о том, что Россия якобы вывела "своих людей" из Венесуэлы и уведомила об этом президента США Дональда Трампа.
"Для меня это очевидно", - сказал Лавров в интервью РБК, отвечая на вопрос, можно ли назвать фейком подобную информацию.
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"Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в "Уолл Стрит Джорнал", которая уже была прокомментирована и корпорацией "Ростех", и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали", - добавил Лавров.
Он отметил, что Москва "никогда не скрывала" того, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад.
"Называлась цифра - 95 экспертов, которые в последний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам. Откуда взялась информация, что мы "доложили" американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США", - подчеркнул глава МИД РФ.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ЛавровМИД РФ
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