Путин на ПМЭФ встретится с международными экспертами в сфере инвестиций

"Президент встретится с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества. Будут представлены на этой встрече инвестиционные фонды из почти 30 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии, Саудовской Аравии", - рассказал Ушаков журналистам.