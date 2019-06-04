Путин на ПМЭФ встретится с международными экспертами в сфере инвестиций

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ поведёт встречу с международными экспертами в сфере инвестиций, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Президент встретится с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества. Будут представлены на этой встрече инвестиционные фонды из почти 30 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии, Саудовской Аравии", - рассказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что на встречу приглашено более 40 международных инвесторов, которые по подсчетам совокупно управляют свыше 15 триллионами долларов.