В ДНР призвали правозащитников обратить внимание на обстрелы со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова проинформировала международные правозащитные организации по факту обстрела мечети в Донецке и призвала мировое сообщество обратить внимание на подобные факты.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли мечеть в Куйбышевском районе Донецка в момент празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. По данным представителя мусульманской общины, в момент обстрела в здании находились около 70 человек.