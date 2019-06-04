В ДНР призвали правозащитников обратить внимание на обстрелы со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова проинформировала международные правозащитные организации по факту обстрела мечети в Донецке и призвала мировое сообщество обратить внимание на подобные факты.
Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли мечеть в Куйбышевском районе Донецка в момент празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. По данным представителя мусульманской общины, в момент обстрела в здании находились около 70 человек.
"По указанному факту, о котором имеется задокументированное свидетельство, мною были проинформированы международные правозащитные организации. Прошу мировое сообщество обратить внимание на участившиеся случаи грубого нарушения украинской стороной требований и норм международного гуманитарного права", - заявила Морозова журналистам.