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РИА Новости

В ДНР призвали правозащитников обратить внимание на обстрелы со стороны ВСУ

Вчера, 16:28
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова проинформировала международные правозащитные организации по факту обстрела мечети в Донецке и призвала мировое сообщество обратить внимание на подобные факты.
Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли мечеть в Куйбышевском районе Донецка в момент празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. По данным представителя мусульманской общины, в момент обстрела в здании находились около 70 человек.
"По указанному факту, о котором имеется задокументированное свидетельство, мною были проинформированы международные правозащитные организации. Прошу мировое сообщество обратить внимание на участившиеся случаи грубого нарушения украинской стороной требований и норм международного гуманитарного права", - заявила Морозова журналистам.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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