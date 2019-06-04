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РИА Новости

Трамп пообещал Британии "феноменальную" торговую сделку

Вчера, 16:22
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© REUTERS / Toby Melville/PoolПрезидент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville/Pool
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне
ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
"Великобритания - крупнейший инвестор в американскую экономику и крупнейший рынок экспорта для Европы. В то время как Великобритания готовится к тому, чтобы покинуть ЕС, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между США и Великобританией. Там огромный потенциал, в два-три раза больше, возможно, того, что у нас сейчас", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
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