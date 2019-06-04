Трамп пообещал Британии "феноменальную" торговую сделку

"Великобритания - крупнейший инвестор в американскую экономику и крупнейший рынок экспорта для Европы. В то время как Великобритания готовится к тому, чтобы покинуть ЕС, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между США и Великобританией. Там огромный потенциал, в два-три раза больше, возможно, того, что у нас сейчас", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.