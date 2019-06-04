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РИА Новости

Зеленский намерен на переговорах с ЕС обсудить "давление на Россию"

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что начнет свои встречи с лидерами Европы с вопроса о "давлении на РФ".
Во вторник Зеленский прибыл в Брюссель на встречи с лидерами ЕС.
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"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса "как мы вместе будем давить на агрессора, как мы будем принуждать его к миру?", - написал Зеленский в Facebook.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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