США ужесточили санкции по Кубе

В частности, с 5 июня будут запрещены так называемые групповые образовательные поездки. Кроме того, пассажирские автомобили, а также частные и корпоративные самолеты будут исключены из списка товаров, по которым выдавались лицензии на экспорт. За лицензиями можно будет по-прежнему обращаться к американским властям, но будет действовать презумпция отказа в них.