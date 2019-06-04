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РИА Новости

США ужесточили санкции по Кубе

Вчера, 16:12
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США ужесточили санкции по Кубе, запретив групповые поездки и экспорт автомобилей и самолетов, сообщил Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов (OFAC).
В частности, с 5 июня будут запрещены так называемые групповые образовательные поездки. Кроме того, пассажирские автомобили, а также частные и корпоративные самолеты будут исключены из списка товаров, по которым выдавались лицензии на экспорт. За лицензиями можно будет по-прежнему обращаться к американским властям, но будет действовать презумпция отказа в них.
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1 июня, 09:40
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"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, предоставляя коммунизму площадку в регионе и поддерживая противников США в таких странах, как Венесуэла и Никарагуа", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.
"Администрация приняла стратегическое решение обратить вспять ослабление санкций и других ограничений относительно кубинского режима", - добавил Мнучин.
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КубаСШАВ мире
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