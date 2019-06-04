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РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что конкретно имеется в виду обсудить – это, конечно, ситуация на Корейском полуострове, с учетом нашей встречи с Ким Чен Ыном 25 апреля. Москва и Пекин активно выступают за политико-дипломатическое урегулирование проблемы корейской, за формирование механизма обеспечение мира и безопасности на северо-востоке Азии", - сказал он.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел России России Сергеем Лавровым в Сочи
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В Китае рассказали, что тормозит урегулирование на Корейском полуострове
Ушаков также уточнил, что Корея является одной из важнейших тем переговоров.
Визит Си Цзиньпина в Россию запланирован на 5-7 июня.
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