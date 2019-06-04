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РИА Новости

Посол в Сербии призвал ООН расследовать нападение на россиянина в Косово

Вчера, 16:01
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© Анастасия КашевароваВолодин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
Володин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
© Анастасия Кашеварова
БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. ООН должна принять все меры для расследования нападения на гражданина России, сотрудника миссии МООНК (УНМИК) в Косово Михаила Краснощекова, заявил посол РФ Александр Чепурин главе миссии Захиру Танину.
Пострадавший в ходе силовой акции полиции самопровозглашенного Косово на севере края 28 мая Краснощеков сейчас проходит лечение в Военно-медицинской академии Сербии. Посол РФ и глава миссии ООН провели во вторник встречу в Белграде.
"Рассчитываем на то, что ООН предпримет все меры по расследованию бандитского нападения на сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Это принципиальный вопрос. Если насилие совершается без последствий – оно будет продолжено. Преступники не должны остаться безнаказанными", - написал глава диппредставительства в Twitter.
Ранее Танин встретился за закрытыми дверями с президентом Сербии Александром Вучичем, который также осудил нападение на сотрудника миссии МООНК и призвал рассмотреть ситуацию в Косово на следующем заседании Совбеза ООН.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в минувший четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
3 июня, 23:07
В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
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Александр ЧепуринСовет Безопасности ООНСербияКосовоООНРоссияВ мире
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