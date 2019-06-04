Посол в Сербии призвал ООН расследовать нападение на россиянина в Косово

БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. ООН должна принять все меры для расследования нападения на гражданина России, сотрудника миссии МООНК (УНМИК) в Косово Михаила Краснощекова, заявил посол РФ Александр Чепурин главе миссии Захиру Танину.

Пострадавший в ходе силовой акции полиции самопровозглашенного Косово на севере края 28 мая Краснощеков сейчас проходит лечение в Военно-медицинской академии Сербии. Посол РФ и глава миссии ООН провели во вторник встречу в Белграде.

"Рассчитываем на то, что ООН предпримет все меры по расследованию бандитского нападения на сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Это принципиальный вопрос. Если насилие совершается без последствий – оно будет продолжено. Преступники не должны остаться безнаказанными", - написал глава диппредставительства в Twitter.

(1/2) Встретился с главой МООНК Захиром Танином. Рассчитываем на то, что ООН предпримет все меры по расследованию бандитского нападения на сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. pic.twitter.com/hYZZK41J8Q — Александр Чепурин (@AVChepurin) 4 июня 2019 г.

Ранее Танин встретился за закрытыми дверями с президентом Сербии Александром Вучичем, который также осудил нападение на сотрудника миссии МООНК и призвал рассмотреть ситуацию в Косово на следующем заседании Совбеза ООН.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в минувший четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.