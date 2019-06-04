Голубев назвал поджоги свалок попыткой дискредитировать "мусорную" реформу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Факты поджогов мусорных полигонов в Ростовской области являются попыткой дискредитации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Во вторник в Ростове-на-Дону проходит совещание по теме обращения с ТКО под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки.

По словам Голубева, беспокойство вызывает рост количества возгораний ТКО на действующих полигонах. Так, в 2018 году было зафиксировано 21 возгорание, за пять месяцев текущего года - 22.

"Два из них - Азовский район и Таганрог - речь, очевидно, идет о возможных поджогах. Цель, мне кажется, понятна, сегодня правоохранительные органы занимаются - дискредитация данной реформы, по крайней мере попытка это сделать, и влияние "серого" сектора на состояние рынка обращения с ТКО", - сказал он.

По мнению Голубева, в данном ключе необходимо взаимодействие региональных операторов, правоохранителей, контрольно-надзорных органов.