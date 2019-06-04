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РИА Новости
Ростовская область

Голубев назвал поджоги свалок попыткой дискредитировать "мусорную" реформу

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Факты поджогов мусорных полигонов в Ростовской области являются попыткой дискредитации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Во вторник в Ростове-на-Дону проходит совещание по теме обращения с ТКО под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки.
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По словам Голубева, беспокойство вызывает рост количества возгораний ТКО на действующих полигонах. Так, в 2018 году было зафиксировано 21 возгорание, за пять месяцев текущего года - 22.
"Два из них - Азовский район и Таганрог - речь, очевидно, идет о возможных поджогах. Цель, мне кажется, понятна, сегодня правоохранительные органы занимаются - дискредитация данной реформы, по крайней мере попытка это сделать, и влияние "серого" сектора на состояние рынка обращения с ТКО", - сказал он.
По мнению Голубева, в данном ключе необходимо взаимодействие региональных операторов, правоохранителей, контрольно-надзорных органов.
С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.
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