"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Законы о предоставлении информации спецслужбам можно выполнять без нарушения прав пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Как подчеркнули в компании, исполнение законодательства не требует передачи ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.

"Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. <...> Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей", — сказали в "Яндексе".

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, переадресовав вопрос в ФСБ и правительство.