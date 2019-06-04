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РИА Новости

"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Законы о предоставлении информации спецслужбам можно выполнять без нарушения прав пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Как подчеркнули в компании, исполнение законодательства не требует передачи ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.
"Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. <...> Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей", — сказали в "Яндексе".
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Офис компании Яндекс
Вчера, 10:25
Эксперт прокомментировал данные о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса"
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, переадресовав вопрос в ФСБ и правительство.
Указанные сервисы "Яндекса" включены в реестр организаторов распространения информации. Согласно законам из "пакета Яровой" ФСБ может потребовать от участников этого списка передать информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. За отказ передать ключи шифрования ранее заблокировали мессенджер Telegram.
Логотип компании Яндекс
Вчера, 11:37
"Ключи преткновения". Грозит ли "Яндексу" судьба Telegram?ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания пока не спешит их передавать, пишут СМИ.
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ЯндексФСБ РФРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
" это не является темой администрации главы государства" Естественно, тут всего-лишь нарушение конституционных прав граждан. Не гаранту же ими заниматься.
4 июня, 16:04
Юрий Толстый
155511045
Переход спецслужб от необходимости ко вседозволенности!
4 июня, 16:09
Борщёв А. Н. Борщёв
147310142
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