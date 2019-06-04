"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Законы о предоставлении информации спецслужбам можно выполнять без нарушения прав пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Как подчеркнули в компании, исполнение законодательства не требует передачи ключей, необходимых для расшифровки всего трафика.
"Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. <...> Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей", — сказали в "Яндексе".
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, переадресовав вопрос в ФСБ и правительство.
Указанные сервисы "Яндекса" включены в реестр организаторов распространения информации. Согласно законам из "пакета Яровой" ФСБ может потребовать от участников этого списка передать информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. За отказ передать ключи шифрования ранее заблокировали мессенджер Telegram.