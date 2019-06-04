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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Главный реставратор Нотр-Дама выступил за аутентичное восстановление шпиля

Вчера, 15:45
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСобор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главный архитектор по реставрации парижского собора Нотр-Дам Филипп Вильнёв выступил за "аутентичное" восстановление сгоревшего шпиля, сообщает газета Figaro.
"С моей точки зрения, необходимо не только восстановить шпиль, но и восстановить его в аутентичном облике без привязки к нашему времени", - заявил архитектор в интервью изданию.
Он также напомнил о Венецианской хартии 1964 года, согласно которой реставрация исторических памятников должна опираться на их "последнее известное состояние".
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказывался в пользу "изобретательной реконструкции" собора. Он отмечал, что сгоревший шпиль был построен только первой половине XIX века, а создавший его архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк использовал "альянс между традицией и современностью". Однако с точки зрения Вильнева шедевр Виолле-де-Люка был создан без привязки к современности, но "интегрирован в средневековый шедевр XIII века".
"Правительство хочет организовать международный конкурс. Уже существуют десятки архитектурных проектов. Я сказал то, что должен сказать, а дальше пусть решает правительство", - отметил в связи с этим Вильнев.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
Ранее французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей и экологическим шпилем, элементы которого будут состоять из древесины дуба и углеродного волокна.
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Пожар в соборе Парижской БогоматериФранция
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