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РИА Новости

В Екатеринбурге власти отказали в проведении пикета против храма в сквере

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОгороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение 4 июня пикета против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщает администрация города.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.
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Уведомление о проведении акции 4 июня в министерство общественной безопасности ранее подал юрист Иван Волков. Он отметил, что цель пикета - еще раз заявить городским властям свою позицию, не дать забыть об этом вопросе. Помимо этого, организаторы называли своей задачей формирование гражданского общества в Екатеринбурге. Они планировали требовать провести референдум вместо опроса и исключить сквер из списка возможных мест для строительства храма. По словам Волкова, число заявленных участников – 100 человек, это общественники.
"В связи с тем, что при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия были допущены нарушения, министерством общественной безопасности Свердловской области в адрес организатора было направлено предложение об устранении несоответствий. На него организатор акции не ответил и продолжил агитацию, распространяя информацию о дате, времени и месте мероприятия. Министерство указало инициатору акции на недопустимость нарушения федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что о подготовке к проведению публичного мероприятия в нарушение установленного порядка их проведения уведомлены органы прокуратуры.
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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