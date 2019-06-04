Одесский медвуз попросил Зеленского защитить от главы Минздрава Супрун

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Коллектив Одесского национального медицинского университета, одного из старейших и крупнейших вузов Украины, попросил президента страны Владимира Зеленского защитить от главы Минздрава Ульяны Супрун и обеспечить стабильную работу учебного заведения.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии", считая ее работу неэффективной. Отношение к Супрун в профессиональном сообществе неоднозначное - так, широкий резонанс вызвало ее предложение закрыть в стране все детские дома. Конфликт между Минздравом Украины и Одесским национальным медицинским университетом длится с июля 2018 года. Вопреки законодательству и судебным решениям, министерство несколько раз пыталось назначать в университет своего ректора. Кадровые перестановки сопровождались рейдерскими захватами корпусов. С января 2019 года Минздрав не утверждает годовой бюджет университета, что привело к блокировке его финансовой деятельности и задержке выплаты зарплат сотрудникам.

"Мы, трудовой коллектив и студенты ОНМедУ, просим Вас, как гаранта Конституции, человека, который готов менять Украину, защитить наш многотысячный коллектив от преступных действий Минздрава и непосредственно руководителя Минздрава Ульяны Супрун. Просим прекратить издевательство над нами и обеспечить нормальное и стабильное функционирование университета. Просим вас отреагировать и помочь нам решить сложную ситуацию, в которой оказались коллектив и студенты одного из старейших и крупнейших высших учебных заведений страны", - говорится в обращении, опубликованном на сайте ОНМедУ.

Ранее в полицию поступила информация о якобы минировании некоторых помещений учебного заведения, однако правоохранители в корпусах взрывчатку не нашли. Кроме того, несколько десятков активистов устроили столкновения. Полиция Одессы задержала 43 человека в ходе конфликта вокруг Одесского национального медицинского университета, по информации местных СМИ, участники разпылили газ. В ходе столкновений пострадал полицейский.

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Кабмин Украины подал жалобу на это решение. Позднее суд вернул Супрун полномочия.

По информации СМИ, Супрун родилась в городе Детройт в США. Осенью 2013 года она вместе с мужем переехала на Украину, где основала организацию "Защита патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В октябре 2015 года стала консультантом комитета Рады по вопросам здравоохранения. В июле 2015 года получила украинское гражданство.