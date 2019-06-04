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РИА Новости

Убитого в Подмосковье экс-спецназовца похоронят на Митинском кладбище

Вчера, 15:28
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Никита Белянкин
Никита Белянкин
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Убитый в Подмосковье бывший спецназовец Никита Белянкин будет похоронен на Митинском кладбище 6 июня, сообщил РИА Новости его отец Алексей Белянкин.
"Уже можно точно сказать, что официальное прощание состоится шестого числа в 12.00 на Митинском кладбище. Отпевание будет проведено там же в 11.00. Но это небольшая часовенка, поэтому приглашаются только близкие", - сказал он.
Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в Красногорске, заступившись за избиваемого толпой незнакомца. Бывший военнослужащий, который служил в спецназе ГРУ и участвовал в боевых действиях в Сирии, скончался от удара ножом в ходе драки. Во вторник СК сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве – уроженцев одной из стран СНГ.
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