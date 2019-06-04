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РИА Новости

В Выхино ввели карантин по бешенству

Вчера, 15:28
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
"Установить карантин на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы до 24 июля 2019 года", - говорится в тексте распоряжения.
В связи с карантином в районе Выхино запрещено проводить выставки кошек и собак, а также вывозить их за пределы района и торговать домашним скотом. Кроме того запрещается отлавливать диких животных.
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