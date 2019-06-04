В Выхино ввели карантин по бешенству

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.

"Установить карантин на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы до 24 июля 2019 года", - говорится в тексте распоряжения.

В связи с карантином в районе Выхино запрещено проводить выставки кошек и собак, а также вывозить их за пределы района и торговать домашним скотом. Кроме того запрещается отлавливать диких животных.