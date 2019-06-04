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РИА Новости

У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем

Вчера, 15:27
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CC BY 4.0 / Thales Alenia Space / Emmanuel Briot / Космический аппарат "Ямал-601"
Космический аппарат Ямал-601
CC BY 4.0 / Thales Alenia Space / Emmanuel Briot /
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

"В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", — заявила пресс-служба компании.

Как уточняется, на проверку уйдет некоторое время, поэтому программа полета может быть скорректирована.
По информации источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, проблемы связаны с двигателем S400, произведенным в Германии на предприятии Airbus. Так, после первого включения для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту вскрылись ошибки в работе двигательной установки.
Сам спутник изготовлен во французской компании Thales Alenia Space.
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Согласно планам, в среду будет принято решение, использовать основную двигательную установку или проводить коррекцию с использованием малых двигателей немецкого производства. Довыведение спутника на рабочую орбиту в этом случае займет время, так как химические двигатели имеют более низкую тягу, чем апогейные, кроме того, будет израсходован трехлетний запас топлива. Однако это не скажется на сроке работы аппарата.
Самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", был выведен на целевую орбиту 31 мая ракетой-носителем "Протон-М". Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".
"Ямал-601" будет предоставлять услуги связи на территории ЕС, европейской части России, включая Калининградскую область, Урала и Западной Сибири. Также в зоне покрытия лучей "Ямала-601" будут находиться регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
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ГазпромФранцияРИА Наука
Популярные комментарии
Пусть французы лезут наверх и ремонтируют.
4 июня, 15:38
vvab6
40271006
проблемы связаны с двигателем S400, произведенным в Германии на предприятии Airbus
4 июня, 15:54
МНМирон Нераскрыт
3861215
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