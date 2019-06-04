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РИА Новости

Чайка поручил проверить охранные зоны бассейна Волги на незаконные свалки

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 10 ареля 2019
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 10 ареля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил межрегиональному природоохранному прокурору во взаимодействии с территориальными органами Росприроднадзора провести проверку в охранных зонах бассейна Волги на предмет незаконных свалок.
"Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору во взаимодействии с территориальными органами Росприроднадзора провести проверки исполнения законодательства, направленного на предотвращение и пресечение деятельности по размещению твердых бытовых отходов в охранных зонах водных объектов бассейна реки Волга", - сказал Чайка на совещании в Ростове-на-Дону, где обсуждается состояние законности и практика прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Прокурорам субъектов, природоохранным, транспортным и военным прокурорам необходимо организовать постоянный мониторинг состояния законности в области обращения с твёрдыми отходами, оперативное "реагирование на выявленные нарушения, в первую очередь прав граждан на благоприятную окружающую среду и при начислении платежей за услуги", отметил он.
"Следует ежеквартально анализировать своевременность, полноту и качество проводимых контролирующими органами проверок исполнения законодательства об отходах, а также принимаемых ими мер по возмещению причиненного ущерба", - добавил Чайка.
Чайка напомнил, что Минприроды является уполномоченным органом по выработке государственной политики в сфере обращения с твёрдыми отходами. Он рекомендовал природному ведомству ускорить разработку и принятие правовых актов, касающихся установления административной ответственности в области обращения с отходами в зависимости от их общественной опасности, за нарушения правил раздельного сбора отходов, за незаключение договоров с региональным оператором.
"Росприроднадзору, Роспотребнадзору надлежит усилить контроль за работой своих территориальных органов, организовать постоянный мониторинг экологических норм при функционировании заполненных полигонов, расположенных в населенных пунктах", - указал Чайка.
Также он поручил Главному управлению по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью организовать изучение всех уголовных дел о преступлениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
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