Чайка поручил проверить охранные зоны бассейна Волги на незаконные свалки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил межрегиональному природоохранному прокурору во взаимодействии с территориальными органами Росприроднадзора провести проверку в охранных зонах бассейна Волги на предмет незаконных свалок.

"Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору во взаимодействии с территориальными органами Росприроднадзора провести проверки исполнения законодательства, направленного на предотвращение и пресечение деятельности по размещению твердых бытовых отходов в охранных зонах водных объектов бассейна реки Волга", - сказал Чайка на совещании в Ростове-на-Дону, где обсуждается состояние законности и практика прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Прокурорам субъектов, природоохранным, транспортным и военным прокурорам необходимо организовать постоянный мониторинг состояния законности в области обращения с твёрдыми отходами, оперативное "реагирование на выявленные нарушения, в первую очередь прав граждан на благоприятную окружающую среду и при начислении платежей за услуги", отметил он.

"Следует ежеквартально анализировать своевременность, полноту и качество проводимых контролирующими органами проверок исполнения законодательства об отходах, а также принимаемых ими мер по возмещению причиненного ущерба", - добавил Чайка.

Чайка напомнил, что Минприроды является уполномоченным органом по выработке государственной политики в сфере обращения с твёрдыми отходами. Он рекомендовал природному ведомству ускорить разработку и принятие правовых актов, касающихся установления административной ответственности в области обращения с отходами в зависимости от их общественной опасности, за нарушения правил раздельного сбора отходов, за незаключение договоров с региональным оператором.

"Росприроднадзору, Роспотребнадзору надлежит усилить контроль за работой своих территориальных органов, организовать постоянный мониторинг экологических норм при функционировании заполненных полигонов, расположенных в населенных пунктах", - указал Чайка.