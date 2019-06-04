Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T17:53Z
https://ria.ru/20190604/1555250172.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155177/91/1551779121_315:0:2284:1108_1036x0_80_0_0_96da2fc2a40ed16f2799d7d537f09e2f.jpg
РИА Новости

Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН

Вчера, 15:21
30610
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущий Максим Галкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин в эфире программы "Познер" на Первом канале признался, что его не зовут в жюри "Клуба веселых и находчивых" после того, как он однажды поставил низкую отметку.
"Я когда-то очень давно, 19 или 18 лет назад, был членом жюри, больше меня не звали. Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг".
Максим Галкин
По словам шоумена, во время перерыва ведущий КВН Александр Масляков объяснил ему, что на передаче "не принято" ставить тройки. После разговора телеведущий стал ставить высокие оценки всем участникам, однако больше приглашения войти в состав жюри не получал.
"Клуб веселых и находчивых" выходит в эфир с ноября 1961 года.
2588771260
Обсудить 6
Шоу-бизнесКВНМаксим Галкин
Рекомендуем
Ксения Собчак
Собчак ответила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником страны
РИА
Новости
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией
Вид на Ялту
"День сурка": в Сети высмеяли "стратегию" Зеленского по возвращению Крыма
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Лента
новостей
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Певица Валерия
"Микелла не была лучшей": Валерия прокомментировала скандал на "Голосе"
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Логотип компании Яндекс
"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
В аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Названы лучшие российские вузы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния