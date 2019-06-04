Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин в эфире программы "Познер" на Первом канале признался, что его не зовут в жюри "Клуба веселых и находчивых" после того, как он однажды поставил низкую отметку.
"Я когда-то очень давно, 19 или 18 лет назад, был членом жюри, больше меня не звали. Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг".
По словам шоумена, во время перерыва ведущий КВН Александр Масляков объяснил ему, что на передаче "не принято" ставить тройки. После разговора телеведущий стал ставить высокие оценки всем участникам, однако больше приглашения войти в состав жюри не получал.
"Клуб веселых и находчивых" выходит в эфир с ноября 1961 года.