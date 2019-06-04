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РИА Новости

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПервый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн — РИА Новости. В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Совещание о состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в Ростове-на-Дону собрал генпрокурор Юрий Чайка.
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По словам Буксмана, сейчас 173 из 892 объектов не соответствуют санитарным правилам.
"Зачастую размещение ТКО осуществляется на объектах, не внесенных в государственный реестр. В 38 регионах вообще нет мусороперерабатывающих заводов, а переполненные полигоны стали настоящим бедствием", — указал замгенпрокурора.
Он отметил, что на начало года в центральной России в 10 субъектах из 18 эксплуатировались полигоны, заполненных на 90% от проектной мощности. На северо-западе — 5 из 11, на юге — 5 из 8.
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
С 2019 года вступила в силу реформа в сфере обращения с мусором. Планируется, что вывозить, обрабатывать, обезвреживать и утилизировать отходы будут региональные операторы. Тарифы на их работу станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.
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Популярные комментарии
Московская, так сказать, "агломерация" своим мусором завалила и задушила все регионы вокруг... Новая система утилизации в действии!)
4 июня, 15:48
ppilgrim40
4221302
Во как Чайка ради сынка своего старается и цену ему набивает.
4 июня, 17:18
Анна Маркова
3130100
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