В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн — РИА Новости. В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Совещание о состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в Ростове-на-Дону собрал генпрокурор Юрий Чайка.

По словам Буксмана, сейчас 173 из 892 объектов не соответствуют санитарным правилам.

"Зачастую размещение ТКО осуществляется на объектах, не внесенных в государственный реестр. В 38 регионах вообще нет мусороперерабатывающих заводов, а переполненные полигоны стали настоящим бедствием", — указал замгенпрокурора.

Он отметил, что на начало года в центральной России в 10 субъектах из 18 эксплуатировались полигоны, заполненных на 90% от проектной мощности. На северо-западе — 5 из 11, на юге — 5 из 8.

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.