Внучка наблюдателя от СССР рассказала подробности о высадке в Нормандии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители Генерального штаба Великобритании летом 1944 года просили советского адмирала Николая Харламова, бывшего официальным наблюдателем от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии, не подвергать публичной критике их небыстрое наступление в ходе той операции, рассказала внучка военачальника Екатерина Бурлакова.

"Николай Михайлович Харламов был во главе делегации с осмотром американских и английских групп войск уже тогда, когда Нормандия была освобождена. И он встречался с (американским) генералом Брэдли и (британским) фельдмаршалом Монтгомери (командовавшими войсками союзников во время операции. — Прим. ред.)", — сказала Бурлакова во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"И после осмотра войск он подготовил выступление, которое должно было быть озвучено на конференции для британских журналистов", — рассказала Бурлакова. По ее словам, в тексте речи "адмирал Харламов сказал, что мы не понимаем, почему при таком количестве техники, при таком укреплении, при таком количестве военного контингента наши союзники топчутся на месте". "Это было сказано 26 июля 1944 года", — добавила она.

"И коллеги из британского Генштаба попросили его не выступать на конференции с подобным заявлением. Наверное, сейчас мы уже понимаем почему", — добавила она.