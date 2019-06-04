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РИА Новости

Внучка наблюдателя от СССР рассказала подробности о высадке в Нормандии

Вчера, 15:17
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© Public domainВысадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 года
Высадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 года
© Public domain
Высадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 года. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители Генерального штаба Великобритании летом 1944 года просили советского адмирала Николая Харламова, бывшего официальным наблюдателем от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии, не подвергать публичной критике их небыстрое наступление в ходе той операции, рассказала внучка военачальника Екатерина Бурлакова.

"Николай Михайлович Харламов был во главе делегации с осмотром американских и английских групп войск уже тогда, когда Нормандия была освобождена. И он встречался с (американским) генералом Брэдли и (британским) фельдмаршалом Монтгомери (командовавшими войсками союзников во время операции. — Прим. ред.)", — сказала Бурлакова во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Высадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
3 июня, 08:00
Долгожданное открытие Второго фронта
"И после осмотра войск он подготовил выступление, которое должно было быть озвучено на конференции для британских журналистов", — рассказала Бурлакова. По ее словам, в тексте речи "адмирал Харламов сказал, что мы не понимаем, почему при таком количестве техники, при таком укреплении, при таком количестве военного контингента наши союзники топчутся на месте". "Это было сказано 26 июля 1944 года", — добавила она.

"И коллеги из британского Генштаба попросили его не выступать на конференции с подобным заявлением. Наверное, сейчас мы уже понимаем почему", — добавила она.

Шестого июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт Второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника. По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием Второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
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НормандияФранцияВ мире
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