Один из участников ОПГ Пичугина получил одиннадцать лет колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Суд в республике Коми приговорил одного из участников банды Юрия Пичугина к 11 годам колонии строго режима, сообщает республиканское СУСК РФ.

Судом и следствием установлено, что 41-летний Октай Эфендиев вступил в преступное сообщество Юрия Пичугина в 2004 году. Лидеры и участники преступной организации обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

Отмечается, что Эфендиев отвечал за схроны с оружием и обеспечивал безопасность лидеров преступной организации. Среди преступлений участниками банды в составе организованной группы, в том числе с участием Эфендиева, в июне 2010 года было совершено похищение и убийство участника группировки, к которому у лидеров банды были существенные претензии. В ходе расследования уголовного дела Эфендиев давал последовательные признательные показания, в связи с чем с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и материалы выделены в отдельное производство.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Судом он признан виновным в участии в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статья 210 УК РФ), участии в вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях (часть 2 статья 209 УК РФ), незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой (часть 3 статья 222 УК РФ), похищении человека, совершенном организованной группой (пункт "а" часть 3 статья 126 УК РФ), а также убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом (пункты "ж", "з" часть 2 статья 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в конце мая суд в республике Коми приговорил одного из участников банды Пичугина - 49-летнего Махача Азизова - к 7 годам колонии строго режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей

В качестве фигурантов по уголовному делу преступной организации Юрия Пичугина проходит 21 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержатся под стражей. Деятельность преступного сообщества была пресечена в феврале 2017 года. Объем уголовного дела составил 311 томов. В рамках расследования следователями проведено 123 судебных экспертизы, допрошено более 680 свидетелей, проведено более 60 очных ставок, свыше 200 обысков в различных регионах РФ.

В настоящее время 18 фигурантов продолжают знакомиться с материалами уголовного дела. Выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении Игоря Пармона, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматривается в суде.