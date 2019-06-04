Пушков прокомментировал бойкот Радой инициатив Зеленского

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter отказ Верховной рады Украины рассмотреть очередной законопроект президента Владимира Зеленского.

"Верховная Рада раз за разом "прокатывает" инициативы Зеленского, а ее председатель даже угрожает ему. В общем, воинствующая оппозиция. Пока ситуация не изменится, Зеленский будет топтаться на месте, а полученный им на выборах импульс будет уходить в гудок. Слова, слова, слова..." — написал он.

Во вторник украинский парламент отказался рассматривать законопроект об импичменте президента, который был внесен в Раду Зеленским. В конце мая та же судьба постигла еще два законопроекта – поправки к законам "О выборах народных депутатов" и "О публичных закупках".