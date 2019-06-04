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РИА Новости

Пушков прокомментировал бойкот Радой инициатив Зеленского

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter отказ Верховной рады Украины рассмотреть очередной законопроект президента Владимира Зеленского.
"Верховная Рада раз за разом "прокатывает" инициативы Зеленского, а ее председатель даже угрожает ему. В общем, воинствующая оппозиция. Пока ситуация не изменится, Зеленский будет топтаться на месте, а полученный им на выборах импульс будет уходить в гудок. Слова, слова, слова..." — написал он.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Вчера, 13:45
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Во вторник украинский парламент отказался рассматривать законопроект об импичменте президента, который был внесен в Раду Зеленским. В конце мая та же судьба постигла еще два законопроекта – поправки к законам "О выборах народных депутатов" и "О публичных закупках".
Двадцать третьего мая вступил в силу указ президента о роспуске Рады. Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.
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