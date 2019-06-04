Грузовой корабль "Прогресс МС-10" начал сход с орбиты

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10", отчаливший во вторник от Международной космической станции (МКС), включил двигатель для сведения с орбиты, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

"Двигатель корабля "Прогресс МС-10" включился и проработает 4 минуты", - сказал собеседник агентства.

После работы двигателя корабль будет сведен с орбиты и разрушится в атмосфере. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в 15:28 в южной части Тихого океана, в зоне, закрытой для авиации и мореплавания.