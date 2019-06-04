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РИА Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" начал сход с орбиты

Вчера, 15:11
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10", отчаливший во вторник от Международной космической станции (МКС), включил двигатель для сведения с орбиты, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
"Двигатель корабля "Прогресс МС-10" включился и проработает 4 минуты", - сказал собеседник агентства.
После работы двигателя корабль будет сведен с орбиты и разрушится в атмосфере. Несгоревшие элементы его конструкции упадут в 15:28 в южной части Тихого океана, в зоне, закрытой для авиации и мореплавания.
Корабль "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур в ноябре 2018 года. Он доставил на МКС грузы для экипажа. Корабль провел на станции около 200 суток и увез с нее мусор.
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