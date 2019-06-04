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РИА Новости

Генпрокуратура предложила сделать вывоз отсортированного мусора бесплатным

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПервый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Почти половина граждан России уже готова к сортировке мусора, стимулировать это могло бы создание системы, при которой не будет взиматься плата за вывоз материалов, подлежащих переработке, заявил во вторник первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
Во вторник в Ростове-на-Дону генпрокурор Юрий Чайка собрал совещание, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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По словам Буксмана, по данным ВЦИОМ, четверть россиян уже сортирует мусор, а 47% готовы к этому.
"В такой ситуации необходимы только условия для раздельного сбора, вывоза и последующей переработки отходов", - сказал он.
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Буксман отметил, что необходимо на начальной стадии реформы задуматься над созданием системы раздельного сбора отходов, "при которой граждане будут освобождаться от платы за вывоз материалов, подлежащих переработке с дальнейшим извлечением прибыли". "Это металлы, бумага, древесина и иные полезные компоненты", - сказал он.
Он считает, что "это могло бы стать дополнительным стимулом в сортировке и переработке материалов".
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В марте на аналогичном совещании Чайка заявил, что несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период, в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Генпрокурор назвал тогда Архангельскую, Курскую, Омскую, Рязанскую, Тверскую области. Из-за этого жители городов, заявил Чайка, "наблюдали горы невывезенного мусора", а стоимость его утилизации для населения росла.
С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, работать с ними станут региональные операторы, их задача - транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.
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Генеральная прокуратура РФАлександр БуксманЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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