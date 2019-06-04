Путин отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Долг политиков, общественных и религиозных деятелей - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о Великой Отечественной войне, и память об этих событиях позволит предотвратить любые попытки разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совестный долг - политиков, общественных, религиозных деятелей, - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин на церемонии открытия памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто.

"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - добавил он.