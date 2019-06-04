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РИА Новости

Путин отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 3 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 3 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Долг политиков, общественных и религиозных деятелей - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о Великой Отечественной войне, и память об этих событиях позволит предотвратить любые попытки разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма, заявил президент России Владимир Путин.
"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совестный долг - политиков, общественных, религиозных деятелей, - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин на церемонии открытия памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто.
"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - добавил он.
Глава государства отметил, что уверен в том, что мемориал героям сопротивления в концлагерях и гетто станет еще одним символом общей памяти. Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности. Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста в 2018 году при участии Путина и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.
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Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны на территории Еврейского музея и центра толерантности
Путин открыл памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто
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