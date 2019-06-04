Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире телеканала Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире телеканала ICTV рассказал, как Украина должна действовать в отношении России.

По его словам, киевские власти должны принять закон, который "регулировал бы отношения с Россией как со страной-агрессором".

Кроме того, лидер партии "Голос" объяснил, почему руководству страны нужно продолжать переговоры по урегулированию в Донбассе. По его мнению, многие страны ходят выхода Украины из переговорного процесса для снятия санкций против России. Как отметил лидер партии "Голос", ограничительные меры привязаны к Минским соглашениям и "нормандскому формату". Отказ Киева от переговоров же, подчеркнул Вакарчук, приведет к отмене антироссийских санкций.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" также подчеркнул, что украинские власти не выработали целостной политики по отношению к Москве.

"Всюду двойные стандарты: мы не понимаем, торговать можно или нельзя, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо. Это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины в отношении России", — добавил он.