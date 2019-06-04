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РИА Новости

Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии "Голос"
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире телеканала ICTV рассказал, как Украина должна действовать в отношении России.
По его словам, киевские власти должны принять закон, который "регулировал бы отношения с Россией как со страной-агрессором".
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Кроме того, лидер партии "Голос" объяснил, почему руководству страны нужно продолжать переговоры по урегулированию в Донбассе. По его мнению, многие страны ходят выхода Украины из переговорного процесса для снятия санкций против России. Как отметил лидер партии "Голос", ограничительные меры привязаны к Минским соглашениям и "нормандскому формату". Отказ Киева от переговоров же, подчеркнул Вакарчук, приведет к отмене антироссийских санкций.
Фронтмен группы "Океан Эльзы" также подчеркнул, что украинские власти не выработали целостной политики по отношению к Москве.
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2 июня, 12:00
Звездная Рада. Творческий подход к власти на УкраинеПример Владимира Зеленского оказался заразительным. Представители украинского шоу-бизнеса рвутся во власть.
"Всюду двойные стандарты: мы не понимаем, торговать можно или нельзя, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо. Это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины в отношении России", — добавил он.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан выступил за переговоры Россией. Кроме того, он рассказал, что Зеленский намерен провести референдум по вопросу отношений с Россией.
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Ситуация на УкраинеСвятослав ВакарчукРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что, без гастролей по России не хватает на коньяк и икру, а хватает только на горилку и сало? Так це ж ваше свято!
4 июня, 16:32
Z1Zlydennemets 1
1830000
Толку от участия страны "шумеров" в Минском формате. Они его условия как не соблюдали, так и не собираются соблюдать.
4 июня, 15:30
evgeny.e1983
1200000
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