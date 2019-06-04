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РИА Новости
Культура

Крис Хемсворт заявил, что временно покидает Голливуд

Вчера, 15:07
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© AP Photo / Invision/ Victoria WillАктер Крис Хемсворт
Актер Крис Хемсворт
© AP Photo / Invision/ Victoria Will
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Австралийский актер Крис Хемсворт подтвердил, что сделает перерыв в съемках. Он хочет больше времени уделять жене и детям, сообщает Daily Mail.
"В этом году я, скорее всего, не буду нигде сниматься. Сейчас просто хочу побыть дома со своими детьми. У них сейчас очень важный возраст: они еще маленькие", - сказал актер.
35-летний Хемсворт, который получил всемирную известность после роли Тора во франшизе "Мстители", целый год провел на съемках и в разъездах, оставив в Австралии жену Эльзу Патаки и троих детей (дочь Индия Роуз – семь лет, близнецы-мальчики Саша и Тристан – пять лет).
Теперь он планирует наверстать упущенное и проводить свободное время с семьей.
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КультураГолливудАвстралия
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