МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" провела ребрендинг, в частности, отказавшись от слова "Lab" в логотипе, говорится в сообщении компании.
В рамках ребрендинга компания обновила свой визуальный стиль. Ранее в логотипе компании использовались образы греческого алфавита и мелкие детали. Сейчас надпись на логотипе сделана из геометрических, математически точных форм букв. Также из надписи "Kaspersky Lab" исчезло второе слово.
Новый логотип компании "Лаборатория Касперского"
"Основа нашего предыдущего логотипа была разработана в 1997 году... С тех пор он менялся, но основа оставалась прежней", - отметил руководитель управления маркетинга "Лаборатории Касперского" в России Олег Гудилин.
"Ребрендинг коснулся абсолютно всех направлений бизнеса и регионов мира, где компания ведет свою деятельность. Это масштабный проект, требующий внушительных финансовых вложений. Точную сумму, потраченную на ребрендинг, мы не раскрываем", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "Лаборатории".