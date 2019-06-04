МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" провела ребрендинг, в частности, отказавшись от слова "Lab" в логотипе, говорится в сообщении компании.

В рамках ребрендинга компания обновила свой визуальный стиль. Ранее в логотипе компании использовались образы греческого алфавита и мелкие детали. Сейчас надпись на логотипе сделана из геометрических, математически точных форм букв. Также из надписи "Kaspersky Lab" исчезло второе слово.

"Основа нашего предыдущего логотипа была разработана в 1997 году... С тех пор он менялся, но основа оставалась прежней", - отметил руководитель управления маркетинга "Лаборатории Касперского" в России Олег Гудилин.