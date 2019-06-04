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РИА Новости

"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг

Вчера, 14:56
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание компании "Лаборатория Касперского" на Ленинградском шоссе в Москве
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" провела ребрендинг, в частности, отказавшись от слова "Lab" в логотипе, говорится в сообщении компании.
В рамках ребрендинга компания обновила свой визуальный стиль. Ранее в логотипе компании использовались образы греческого алфавита и мелкие детали. Сейчас надпись на логотипе сделана из геометрических, математически точных форм букв. Также из надписи "Kaspersky Lab" исчезло второе слово.
© Фото : Лаборатория КасперскогоНовый логотип компании "Лаборатория Касперского"
Новый логотип компании Лаборатория Касперского
© Фото : Лаборатория Касперского
Новый логотип компании "Лаборатория Касперского"
"Основа нашего предыдущего логотипа была разработана в 1997 году... С тех пор он менялся, но основа оставалась прежней", - отметил руководитель управления маркетинга "Лаборатории Касперского" в России Олег Гудилин.
"Ребрендинг коснулся абсолютно всех направлений бизнеса и регионов мира, где компания ведет свою деятельность. Это масштабный проект, требующий внушительных финансовых вложений. Точную сумму, потраченную на ребрендинг, мы не раскрываем", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "Лаборатории".
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Лаборатория КасперскогоРоссияТехнологииЭкономика
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