Большинство россиян доверяют данным банков о финансах, показал опрос

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банки считаются самым надежным источником информации о финансах у 77% россиян - это один из самых высоких показателей в Европе, свидетельствуют данные исследования по заказу международной платежной системы Mastercard. В нем приняли участие 11014 человек из 11 стран Европы.

"Поскольку доверие и безопасность являются основными принципами открытой банковской экосистемы, сегодня банки воспринимаются как самые надежные источники информации об управлении финансами. 70% европейцев считают банки самым предпочтительным и очевидным источником, причем болгары (80%), швейцарцы (78%) и россияне (77%) больше всех доверяют предоставленной информации, а британцы (59%) – меньше, чем остальные опрошенные", - говорится в исследовании, предоставленном компанией СМИ.

Треть европейцев (33%) интересуются информацией о финансах у знакомых или членов семьи – особенно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет. Европейцы также ищут достоверную финансовую информацию у своих друзей (44%), 21% получают ее из СМИ, 15% – из финансовых консультационных компаний и каждый десятый (11%) – из приложений и соцсетей.