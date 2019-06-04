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РИА Новости

Большинство россиян доверяют данным банков о финансах, показал опрос

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банки считаются самым надежным источником информации о финансах у 77% россиян - это один из самых высоких показателей в Европе, свидетельствуют данные исследования по заказу международной платежной системы Mastercard. В нем приняли участие 11014 человек из 11 стран Европы.
"Поскольку доверие и безопасность являются основными принципами открытой банковской экосистемы, сегодня банки воспринимаются как самые надежные источники информации об управлении финансами. 70% европейцев считают банки самым предпочтительным и очевидным источником, причем болгары (80%), швейцарцы (78%) и россияне (77%) больше всех доверяют предоставленной информации, а британцы (59%) – меньше, чем остальные опрошенные", - говорится в исследовании, предоставленном компанией СМИ.
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Треть европейцев (33%) интересуются информацией о финансах у знакомых или членов семьи – особенно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет. Европейцы также ищут достоверную финансовую информацию у своих друзей (44%), 21% получают ее из СМИ, 15% – из финансовых консультационных компаний и каждый десятый (11%) – из приложений и соцсетей.
Ключевой вывод исследования состоит в том, что цифровой банкинг стал частью повседневной жизни европейцев. По данным аналитиков, 84% опрошенных регулярно пользуются цифровым банкингом. У 63% установлены мобильные приложения традиционных банков, у каждого пятого – цифровых, а почти две трети респондентов ожидают, что спрос на цифровые банковские решения в будущем увеличится.
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ЕвропаРоссияMasterCard, Inc.Экономика
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