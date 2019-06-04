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РИА Новости

Медведчук: идеология партии Зеленского вернет Украину в средневековье

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что либертарианство, идеология партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, столкнет страну в средневековье.
Ранее представитель президента Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что идеология партии "Слуга народа", лидером которой является глава Украины, будет либертарианство.
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"Максимально просто: это полный демонтаж остатков социального государства. Ликвидация пенсионной системы как таковой, остатков бесплатной медицины. Полная отмена гарантий нетрудоспособным, прекращение помощи инвалидам. Отмена гарантий получения образования, не только высшего, но и начального и среднего. Короче говоря, сталкивание Украины в средневековье, в "темные века". Жизнь по принципу "человек человеку - волк", - цитирует во вторник разъяснение Медведчука, что такое либертарианство, пресс-служба его партии.
По его словам, Зеленскому стоит напомнить, что в соответствии с действующей Конституцией Украина – государство социальное, и неразумно начинать свою деятельность с попрания основного закона страны.
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"Гражданам Украины стоило бы задуматься: что представляет собой партия "Слуга народа"? И стоит ли за нее голосовать, если ее идеологию определяют стефанчуки и гетьманцевы (член команды Зеленского, советник по налоговой сфере – Прим. ред.)... готовые продолжить политику социального геноцида", - добавил политик.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу. ЦИК утвердил календарный план организации и проведения парламентских выборов.
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