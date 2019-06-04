Медведчук: идеология партии Зеленского вернет Украину в средневековье

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что либертарианство, идеология партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, столкнет страну в средневековье.

Ранее представитель президента Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что идеология партии "Слуга народа", лидером которой является глава Украины, будет либертарианство.

"Максимально просто: это полный демонтаж остатков социального государства. Ликвидация пенсионной системы как таковой, остатков бесплатной медицины. Полная отмена гарантий нетрудоспособным, прекращение помощи инвалидам. Отмена гарантий получения образования, не только высшего, но и начального и среднего. Короче говоря, сталкивание Украины в средневековье, в "темные века". Жизнь по принципу "человек человеку - волк", - цитирует во вторник разъяснение Медведчука, что такое либертарианство, пресс-служба его партии.

По его словам, Зеленскому стоит напомнить, что в соответствии с действующей Конституцией Украина – государство социальное, и неразумно начинать свою деятельность с попрания основного закона страны.

"Гражданам Украины стоило бы задуматься: что представляет собой партия "Слуга народа"? И стоит ли за нее голосовать, если ее идеологию определяют стефанчуки и гетьманцевы (член команды Зеленского, советник по налоговой сфере – Прим. ред.)... готовые продолжить политику социального геноцида", - добавил политик.