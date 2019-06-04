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РИА Новости

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Вчера, 14:50
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, несколько пострадали во вторник в результате стрельбы в городе Дарвин в северной части Австралии, сообщила местная полиция.
"Полиция может подтвердить, что в настоящее время есть четыре жертвы, многочисленные ранения и несколько мест преступления", - сообщила полиция региона Северная территория в Facebook.
По данным издания Sydney Morning Herald, инцидент произошел приблизительно в 18:00 по местному времени (11:30 мск). После стрельбы предполагаемый стрелок переместился в пригород Стюарт Парк, где также открыл огонь, а затем - в пригород Вулнер.
По данным полиции, в настоящее время подозреваемый в стрельбе находится под стражей, полицейская операция продолжается.
"Полиция не считает, что инцидент связан с терроризмом", - отметили в полиции.
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