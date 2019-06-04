В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, несколько пострадали во вторник в результате стрельбы в городе Дарвин в северной части Австралии, сообщила местная полиция.

"Полиция может подтвердить, что в настоящее время есть четыре жертвы, многочисленные ранения и несколько мест преступления", - сообщила полиция региона Северная территория в Facebook

Terrifying scenes in Darwin CBD with alleged shooter arrested by camouflaged TRG @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/cCs56kyv1M — Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) 4 июня 2019 г.

По данным издания Sydney Morning Herald , инцидент произошел приблизительно в 18:00 по местному времени (11:30 мск). После стрельбы предполагаемый стрелок переместился в пригород Стюарт Парк, где также открыл огонь, а затем - в пригород Вулнер.

По данным полиции, в настоящее время подозреваемый в стрельбе находится под стражей, полицейская операция продолжается.