Названы лучшие российские вузы

"Наш успех обусловлен гармоничным развитием во многих сферах: в новом учебном году у нас будут четыре новых направления подготовки и более десяти образовательных программ, мы открываем новые лаборатории, научные центры и создаем условия для зарождения и развития новых научных школ", — приводит пресс-служба МГУ слова ректора Виктора Садовничего.