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РИА Новости

Названы лучшие российские вузы

Вчера, 14:48
46676
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
В аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Рейтинговое агентство RAEX подготовило ежегодный рейтинг ста лучших вузов России.
Первое место занял Московский государственный университет имени Ломоносова, сообщили в пресс-службе вуза.
Второе и третье места достались Московскому физико-техническому институту и Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ" соответственно.

"Наш успех обусловлен гармоничным развитием во многих сферах: в новом учебном году у нас будут четыре новых направления подготовки и более десяти образовательных программ, мы открываем новые лаборатории, научные центры и создаем условия для зарождения и развития новых научных школ", — приводит пресс-служба МГУ слова ректора Виктора Садовничего.

Рейтинг составлен на основе экспертной оценки студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей.
Итоговое положение в рейтинге определялось на основе трех показателей: условия для получения качественного образования, уровень востребованности работодателями выпускников вуза и уровень научно-исследовательской деятельности вуза.
Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
3 апреля, 17:50
МГУ вошел в топ-15 лучших университетов мира в новом рейтинге THE
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Обсудить 8
RAEXМосковский физико-технический институтМГУ имени М. В. ЛомоносоваНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Общество
Популярные комментарии
Если заметка говорит о рейтинге лучших ВУЗов России, соответственно это не заметка об одном МГУ, о котором можно было бы и не распространяться. Это всем ясно, что он на первом месте. Но ... указать какие вошли в десятку, двадцатку. Какие ВУЗы поднялись, и какие съехали. Таким образом, по отношению к названию, заметка бессодержательная, таково моё мнение.
4 июня, 15:03
Валентин А...
15400004
Если МГУ так хороший прехороший то почему дети чинуш учатся в западных вузах (во "вражеских")
4 июня, 16:04
Геннадий Патриот
1800005
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