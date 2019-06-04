Названы лучшие российские вузы

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Рейтинговое агентство RAEX подготовило ежегодный рейтинг ста лучших вузов России.
Первое место занял Московский государственный университет имени Ломоносова, сообщили в пресс-службе вуза.
Второе и третье места достались Московскому физико-техническому институту и Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ" соответственно.
"Наш успех обусловлен гармоничным развитием во многих сферах: в новом учебном году у нас будут четыре новых направления подготовки и более десяти образовательных программ, мы открываем новые лаборатории, научные центры и создаем условия для зарождения и развития новых научных школ", — приводит пресс-служба МГУ слова ректора Виктора Садовничего.
Рейтинг составлен на основе экспертной оценки студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей.
Итоговое положение в рейтинге определялось на основе трех показателей: условия для получения качественного образования, уровень востребованности работодателями выпускников вуза и уровень научно-исследовательской деятельности вуза.