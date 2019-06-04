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РИА Новости

Обвиненный в вымогательстве журналист Караулов обратился к генпрокурору

Вчера, 14:37
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Журналист, автор и ведущий программы "Момент истины" Андрей Караулов после обвинений в вымогательстве в свой адрес со стороны первого заместителя губернатора Красноярского края обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке.
Ранее глава Счетной палаты региона Татьяна Давыденко в интервью Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей угрозах. Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, комментируя ее интервью, заявил во вторник, что Караулов в последнее время разместил на своем YouTube-канале видеосюжеты, направленные, по утверждению Пономаренко, на дискредитацию губернатора региона и социально-экономической ситуации на территории края. По словам чиновника, перед выходом первого видео Караулов якобы настойчиво звонил в приемную губернатора и предложил Пономаренко заплатить ему 2 миллиона 400 тысяч за то, чтобы передача не вышла в эфир.
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Чиновник утверждает, что позже ему якобы поступило sms-сообщение от помощницы Караулова с тем же предложением. Пономаренко подчеркнул, что никто не платил ни Караулову, ни девушке, которая выступала от его имени, после чего сюжеты начали появляться на канале в YouTube.

"Я никогда не встречался с господином Пономаренко, у меня с ним был только один телефонный разговор, он мне звонил по просьбе полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Меняйло С.И. О каких фактах вымогательства он говорит, я понятия не имею. Прошу вас проверить факты, озвученные господином Пономаренко на сессии Заксобрания, на соответствие действительности. Или в противном случае действия и высказывания Пономаренко С.А. попадают под статьи УК РФ о клевете и препятствовании моей журналисткой деятельности", — говорится в обращении к генпрокурору, опубликованном на странице Караулова в Facebook.

В беседе с РИА Новости журналист также опроверг факт вымогательства, о котором заявлял Пономаренко.
"Да нет, что вы! Да неправильно все это. Пусть Чайка проверит и посадит кого-нибудь — или его, или меня", — сказал Караулов, отвечая на вопрос, как бы он мог прокомментировать данную информацию.
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Журналист также отметил, что предложил каждому депутату официально прокомментировать доклад Давыденко, с которым она выступила на сессии краевого парламента, для интервью он также приглашает самого Пономаренко и губернатора края Александра Усса.
"А саму Татьяну Алексеевну я снова приглашаю в свою студию для продолжения разговора. О сегодняшнем. И о судьбе двух ее докладов. Надеюсь, Усс тоже приедет. Буду рад, если и Пономаренко прихватит. К этой публике с каждым днем у меня все больше и больше вопросов", — написал Караулов в Facebook.
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Андрей КарауловЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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