Союз автостраховщиков выпустил обновление приложения для фиксации ДТП

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил обновление мобильного приложения "ДТП.Европротокол" для фиксации дорожных происшествий - его функционал интегрировался с приложениями страховщиков ОСАГО, также изменился способ авторизации, сообщили в РСА.

"Для того, чтобы автовладельцам было удобнее, теперь приложение РСА работает таким образом, что пользователь мобильного приложения страховщика ОСАГО может через приложение страховщика получить доступ к функционалу приложения РСА. Для этого страховые компании должны внести соответствующие дополнения в свои приложения", - сообщил IT-директор Алексей Самошин, слова которого приводит пресс-служба союза.

Ранее Самошин объяснял, что система состоит из двух частей: самого мобильного приложения и сопровождающей серверной части. Страховщики, подключенные к автоматизированной информационной системе (АИС) ОСАГО, могут подключать свои мобильные приложения к серверной части.

Авторизация в новой версии приложения проходит через портал "Госуслуги". Стали доступны возможности быстрого доступа к приложению с помощью отпечатка пальца, FaceID или пин-кода. Также появилась интерактивная схема автомобиля, где можно выбрать поврежденные части, и появилась возможность "вбить" в приложение сразу несколько полисов ОСАГО.