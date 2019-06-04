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РИА Новости

Союз автостраховщиков выпустил обновление приложения для фиксации ДТП

Вчера, 14:36
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил обновление мобильного приложения "ДТП.Европротокол" для фиксации дорожных происшествий - его функционал интегрировался с приложениями страховщиков ОСАГО, также изменился способ авторизации, сообщили в РСА.
"Для того, чтобы автовладельцам было удобнее, теперь приложение РСА работает таким образом, что пользователь мобильного приложения страховщика ОСАГО может через приложение страховщика получить доступ к функционалу приложения РСА. Для этого страховые компании должны внести соответствующие дополнения в свои приложения", - сообщил IT-директор Алексей Самошин, слова которого приводит пресс-служба союза.
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Ранее Самошин объяснял, что система состоит из двух частей: самого мобильного приложения и сопровождающей серверной части. Страховщики, подключенные к автоматизированной информационной системе (АИС) ОСАГО, могут подключать свои мобильные приложения к серверной части.
Авторизация в новой версии приложения проходит через портал "Госуслуги". Стали доступны возможности быстрого доступа к приложению с помощью отпечатка пальца, FaceID или пин-кода. Также появилась интерактивная схема автомобиля, где можно выбрать поврежденные части, и появилась возможность "вбить" в приложение сразу несколько полисов ОСАГО.
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Самошин также напомнил, что сейчас идет работа над еще одним похожим приложением, созданным Банком России и переданным союзу. Оно позволит отправлять электронное извещение о ДТП по Европротоколу в четырех регионах, где будет проводиться его тест, - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оформление ДТП в электронном виде будет полностью равносильно бумажному, всю информацию страховщики смогут получать из АИС ОСАГО. По итогам эксперимента функционал двух приложений будет объединен в одно.
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