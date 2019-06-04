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РИА Новости

Силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 14:32
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские силовики активизируют работу групп радиоэлектронной борьбы, чтобы препятствовать полету беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"В целях препятствования работе сотрудников Миссии ОБСЕ командующий ООС (операцией Объединенных сил - ред.) Александр Сырский отдал приказ об активизации работы мобильных групп радиоэлектронной борьбы с задачей по глушению GPS-сигнала БПЛА ОБСЕ, а также ограничению доступа патрулей Миссии в районы сосредоточения тяжелого вооружения", - отметил Безсонов.
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