Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает сайт Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает сайт УПЦ

Теперь все украинцы, отправляющиеся на Святую гору, должны иметь при себе такую справку вдобавок к загранпаспорту и диамонитириону — специальному письменному разрешению, дающему право на посещение Афона.

Справка с указанием срока пребывания на Афоне должна быть оформлена на бланке епархиального управления c подписью архиерея и печатью. Накануне Киевская митрополия разослала всем епархиальным архиереям соответствующий циркуляр.

В апреле 12 афонских старцев обратились к Священному Киноту (высшему органу управления "монашеской республики") с письмом, в котором обвинили Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении к церковным канонам и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.

В декабре прошлого года на Украине появилась новая церковь — так называемая Православная церковь Украины. Основу ее составили неканонические "Украинская православная церковь Киевского патриархата" и Украинская автокефальная православная церковь. Патриарх Варфоломей выдал этой новой структуре томос об автокефалии, но мировое православие ее до сих пор не признало.