Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает сайт УПЦ.
Теперь все украинцы, отправляющиеся на Святую гору, должны иметь при себе такую справку вдобавок к загранпаспорту и диамонитириону — специальному письменному разрешению, дающему право на посещение Афона.
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Справка с указанием срока пребывания на Афоне должна быть оформлена на бланке епархиального управления c подписью архиерея и печатью. Накануне Киевская митрополия разослала всем епархиальным архиереям соответствующий циркуляр.
В апреле 12 афонских старцев обратились к Священному Киноту (высшему органу управления "монашеской республики") с письмом, в котором обвинили Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении к церковным канонам и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.
В декабре прошлого года на Украине появилась новая церковь — так называемая Православная церковь Украины. Основу ее составили неканонические "Украинская православная церковь Киевского патриархата" и Украинская автокефальная православная церковь. Патриарх Варфоломей выдал этой новой структуре томос об автокефалии, но мировое православие ее до сих пор не признало.
Каноническая УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "соборе", на котором создали новую церковь. В Русской православной церкви значение "собора" назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.