Финское правительство хочет открыть новый погранпереход с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн - РИА Новости. Будущее финское правительство рассмотрит возможность открытия нового погранперехода Париккала для международного движения, чтобы ускорить трафик между Финляндией и Россией, следует из программы кабмина.

В понедельник правительственная коалиция партий во главе с Антти Ринне, лидером победившей на парламентских выборах Социал-демократической партией (СДП), опубликовала программу нового кабинета министров. Документ называется "Привлекающая к участию и умелая Финляндия: социально, экономически и экологически устойчивое общество". Ее основными темами являются инвестиции в будущее, социальная справедливость и забота об окружающей среде. Программа содержит свыше 160 страниц.

"Комиссия изучит возможность открытия пункта пересечения границы Париккала в Южной Карелии для международных перевозок", - говорится в документе.

В настоящее время данный погранпункт открыт только для грузоперевозок без возможности передвижения пассажирского трафика.

Правительство России начиная с 2015 года неоднократно обращалось к финской стороне с просьбой открыть пункт пропуска Сювяоро-Париккала для международного движения. Последний раз дипломаты двух стран обменивались нотами по этой теме в 2017 году. В настоящее время КПП имеет статус "временного пункта пропуска". Финские власти отмечают, что недалеко от Париккалы находятся два международных пункта пропуска – МАПП Ниирала в Тохмаярви и МАПП Иматра, а также подчеркивают, что для МАПП необходимо строительство новых зданий, сооружений, парковок и подъездных путей, что в настоящий момент нецелесообразно.