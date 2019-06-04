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РИА Новости

Финское правительство хочет открыть новый погранпереход с Россией

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкНовая дорога между государственными пунктами пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн - РИА Новости. Будущее финское правительство рассмотрит возможность открытия нового погранперехода Париккала для международного движения, чтобы ускорить трафик между Финляндией и Россией, следует из программы кабмина.
В понедельник правительственная коалиция партий во главе с Антти Ринне, лидером победившей на парламентских выборах Социал-демократической партией (СДП), опубликовала программу нового кабинета министров. Документ называется "Привлекающая к участию и умелая Финляндия: социально, экономически и экологически устойчивое общество". Ее основными темами являются инвестиции в будущее, социальная справедливость и забота об окружающей среде. Программа содержит свыше 160 страниц.
"Комиссия изучит возможность открытия пункта пересечения границы Париккала в Южной Карелии для международных перевозок", - говорится в документе.
В настоящее время данный погранпункт открыт только для грузоперевозок без возможности передвижения пассажирского трафика.
Правительство России начиная с 2015 года неоднократно обращалось к финской стороне с просьбой открыть пункт пропуска Сювяоро-Париккала для международного движения. Последний раз дипломаты двух стран обменивались нотами по этой теме в 2017 году. В настоящее время КПП имеет статус "временного пункта пропуска". Финские власти отмечают, что недалеко от Париккалы находятся два международных пункта пропуска – МАПП Ниирала в Тохмаярви и МАПП Иматра, а также подчеркивают, что для МАПП необходимо строительство новых зданий, сооружений, парковок и подъездных путей, что в настоящий момент нецелесообразно.
Также с просьбой об открытии погранперехода для пассажиров выступали муниципалитеты Париккала, Савонлинна и Раутьярви.
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