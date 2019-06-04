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РИА Новости

В ЛНР обвинили Зеленского в невыполнении обязательств по прекращению огня

Вчера, 14:26
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня на Донбассе. Напротив, с его приходом к власти и сменой руководства ВС Украины наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что Народная милиция ЛНР отмечает целенаправленное открытие огня по населенным пунктам, в результате чего страдает мирное население республики.
"Только за неделю, в результате циничных обстрелов со стороны подразделений ВС Украины жертвами украинских карателей, стали два мирных жителя нашей республики, повреждения получили семь жилых домостроений и ЛЭП", - сказал офицер пресс-службы.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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