В ЛНР обвинили Зеленского в невыполнении обязательств по прекращению огня

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня на Донбассе. Напротив, с его приходом к власти и сменой руководства ВС Украины наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что Народная милиция ЛНР отмечает целенаправленное открытие огня по населенным пунктам, в результате чего страдает мирное население республики.
"Только за неделю, в результате циничных обстрелов со стороны подразделений ВС Украины жертвами украинских карателей, стали два мирных жителя нашей республики, повреждения получили семь жилых домостроений и ЛЭП", - сказал офицер пресс-службы.