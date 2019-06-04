В ЛНР обвинили Зеленского в невыполнении обязательств по прекращению огня

"Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня на Донбассе. Напротив, с его приходом к власти и сменой руководства ВС Украины наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.