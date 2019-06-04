В Подмосковье завели дело после убийства директора торгового центра

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после убийства директора торгового центра из огнестрельного оружия в Солнечногорском районе в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"Четвертого июня 2019 в посёлке Поворова Солнечногорского района неизвестный произвёл не менее трёх выстрелов из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ)", - сказала она.