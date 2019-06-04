Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T14:22Z
https://ria.ru/20190604/1555247549.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Подмосковье завели дело после убийства директора торгового центра

Вчера, 14:22
1081
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после убийства директора торгового центра из огнестрельного оружия в Солнечногорском районе в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Четвертого июня 2019 в посёлке Поворова Солнечногорского района неизвестный произвёл не менее трёх выстрелов из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ)", - сказала она.
По данным сообщения, на месте преступления было обнаружено три гильзы, отрабатываются различные версии произошедшего.
Города России. Санкт-Петербург
12 апреля, 19:12
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
000131
Обсудить 0
Ольга ВрадийМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения на месте убийства директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области
В Подмосковье убили директора торгового центра
РИА
Новости
Кадры с задержанным по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова
Машиной, попавшей под поезд в Белгородской области, управлял подросток
Лента
новостей
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Никита Белянкин
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался
В Подмосковье изъяли 20 тысяч бутылок поддельного алкоголя
Убивший приемную дочь житель Смоленской области получил 23 года колонии
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Обвиненный в вымогательстве журналист Караулов обратился к генпрокурору
СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре на юго-западе Москвы
Никита Белянкин
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
Спасатели нашли тело ребенка, пропавшего в Кабардино-Балкарии
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
В убийстве бывшего спецназовца заподозрили уроженцев одной из стран СНГ
В Томске убившую месячную дочь женщину приговорили к 14 годам колонии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния