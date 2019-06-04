На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова зарегистрирована на Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова зарегистрирована на сайте президента Украины.

Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице. В этой связи подал в отставку руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов, а фракции украинского парламента "Батькивщина" и "Самопомощь" потребовали вызвать в Верховную раду Авакова и главу Национальной полиции Сергея Князева.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А. Б. Авакова", - говорится в тексте петиции.

Петицию уже подписали подписали почти 7 тысяч человек, причем после смерти ребенка процесс сбора подписей пошел активнее. Для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов. До конца сбора подписей остался 91 день.