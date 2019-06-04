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РИА Новости

На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова зарегистрирована на сайте президента Украины.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице. В этой связи подал в отставку руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов, а фракции украинского парламента "Батькивщина" и "Самопомощь" потребовали вызвать в Верховную раду Авакова и главу Национальной полиции Сергея Князева.
"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А. Б. Авакова", - говорится в тексте петиции.
Андрей Богдан
25 мая, 11:48
На Украине петиция об отставке Богдана набрала необходимое число голосов
Петицию уже подписали подписали почти 7 тысяч человек, причем после смерти ребенка процесс сбора подписей пошел активнее. Для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов. До конца сбора подписей остался 91 день.
Согласно закону "О Кабинете министров Украины", увольнение министров не относится к полномочиям президента Украины. Представление об отставке министра подает в Верховную раду премьер. После парламент голосует за или против отставки.
Президент Украины Владимир Зеленский
27 мая, 17:18
Петиция против петиции об отставке Зеленского набрала 25 тысяч подписей
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