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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье оборот розничной торговли вырос в I квартале 2019 года на 4%

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с фруктами
Прилавок с фруктами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Оборот розничной торговли вырос в I квартале 2019 года в Подмосковье на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"По данным Мособлстата, оборот розничной торговли Московской области в I квартале 2019 года составил 778,5 миллиарда рублей или в сопоставимой оценке на 4,3 % выше, чем в соответствующем периоде 2018 года", - цитирует пресс-служба слова министра Владимира Посаженникова.

Ведомства подчеркивает, что в товарной структуре оборота розничной торговли области преобладает продажа непродовольственных товаров.
Кроме того, отмечает министерство, индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в сфере торговли, по сравнению с I кварталом 2018 года вырос на 3,7% и составил 5,3%.
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