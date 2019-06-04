В Подмосковье оборот розничной торговли вырос в I квартале 2019 года на 4%

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Оборот розничной торговли вырос в I квартале 2019 года в Подмосковье на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
"По данным Мособлстата, оборот розничной торговли Московской области в I квартале 2019 года составил 778,5 миллиарда рублей или в сопоставимой оценке на 4,3 % выше, чем в соответствующем периоде 2018 года", - цитирует пресс-служба слова министра Владимира Посаженникова.
Ведомства подчеркивает, что в товарной структуре оборота розничной торговли области преобладает продажа непродовольственных товаров.
Кроме того, отмечает министерство, индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в сфере торговли, по сравнению с I кварталом 2018 года вырос на 3,7% и составил 5,3%.