В Подмосковье оборот розничной торговли вырос в I квартале 2019 года на 4%

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Оборот розничной торговли вырос в I квартале 2019 года в Подмосковье на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.