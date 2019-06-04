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РИА Новости

Медведев рассказал о дальнейшей стратегии нацпроекта "Цифровая экономика"

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что первые результаты по подключению к интернету соцобъектов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" должны появиться уже к концу 2019 года.
"Продолжим создавать современную цифровую среду в школах, в университетах, подключать к интернету все социально значимые объекты, школы, а также фельдшерско-акушерские пункты. Первые результаты должны быть к концу этого года", - сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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"Но чтобы достичь этих и целого ряда других целей, конечно, нужно грамотно распределить и силы, и средства, посмотреть, что уже сделано в регионах, на что потребуется больше средств, какие мероприятия первостепенные. Следить за тем, чтобы деньги вовремя поступали к исполнителям мероприятий. Пока с этим есть определённые сложности", - добавил председатель правительства.
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Дмитрий МедведевРоссияОбществоЭкономика
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