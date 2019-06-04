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РИА Новости

Эксперты предупредили о кризисе ядерной безопасности в мире

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Сергей КазакПодготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты
© РИА Новости / Сергей Казак
Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
РИМ, 4 июн – РИА Новости. Мировая стратегическая стабильность и ядерная безопасность переживают худший кризис за полвека - со времени заключения первых международных договоров в этой сфере, считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
"Были трудные времена, но хуже, чем сейчас, у нас еще не было. Никогда еще (не была так велика – ред.) угроза полнейшей эрозии принципов стратегической стабильности… Никогда еще не было столь тяжелого положения", - заявил в ходе конференции в Риме главный научный сотрудник ИМЭМО РАН доктор технических наук Владимир Дворкин.
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С ним согласился бывший министр обороны США Уильям Перри. Он метафорически охарактеризовал сложившуюся в ядерной сфере ситуацию как "новую ненормальность": отсутствие диалога уже стало нормой для России и США, что чревато эскалацией и увеличивает риски ядерного конфликта.
"Для администрации Трампа новая нормальность – это не вести переговоры о каких-либо новых договорах и систематически выходить из тех соглашений, которые уже существовали, когда они пришли к власти", - констатировал экс-глава Пентагона.
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Архитектором нового порядка, напомнил Перри, является советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который в 2001 году инициировал выход США из Договора по ПРО, а теперь разрушает "соглашение фундаментальной важности" – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По его мнению, Трамп разрушает положение, существовавшее в отношениях США и России около 50 лет. С подписания первого договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1 (1972) до заключения СНВ-3 (2016) "каждая администрация в Вашингтоне или Москве стремилась ограничить опасность гонки ядерных вооружений… за счет двусторонних соглашений".
Следующей жертвой Трампа, считает Перри, станет СНВ-3. Если это произойдет, впервые за полвека "у нас не будет никаких согласованных ограничений на ядерное оружие и не будут вестись никакие двусторонние переговоры".
Частичную ответственность за сложившуюся ситуацию, полагает экс-глава Пентагона, несет и Москва, "особенно в отношении ДРСМД". "Все это увеличивает опасность военного конфликта из-за политического просчета. Я убежден, что единственной причиной военного конфликта между нашими двумя странами может быть ошибка в политических расчетах. И сегодня такая ошибка… может стать причиной того, что этот конфликт перерастёт в ядерный", - отметил Перри.
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Выход США из договора о РСМДВладимир ДворкинУильям ПерриДжон БолтонВ мире
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