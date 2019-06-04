Число детских санаториев в России сократилось на четверть с 2013 года

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество организаций отдыха для детей сократилось в России за последние 6 лет более чем на 11%, а количество детских санаториев уменьшилось почти на 25%, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованного на Количество организаций отдыха для детей сократилось в России за последние 6 лет более чем на 11%, а количество детских санаториев уменьшилось почти на 25%, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

"Количество стационарных загородных оздоровительных организаций в 2018 году по сравнению с 2013 годом сократилось в 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге (-34), Республике Дагестан (-27), Московской области (-25) и Краснодарском крае (-25)", - говорится в докладе.

При этом вводились в эксплуатацию новые организации лишь в 20 субъектах, в том числе в Республике Тыва, Тамбовской и Московской областях, Республике Башкортостан, отмечается в докладе.

Всего количество организаций отдыха и оздоровления детей сократилось с 2013 года на 11,3% с 49 тысяч до 43,5, следует из данных в докладе. При этом, как уточняется в тексте, количество детских санаториев уменьшилось почти на 25%.

Количество детей, отдохнувших в санаториях, существенно сократилось за 2013-2018 годы - в Республике Калмыкия на 96%, в Псковской области - на 94%, Астраханской и Калужской областях - более чем на 70%, добавляется в докладе.