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РИА Новости

Число детских санаториев в России сократилось на четверть с 2013 года

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество организаций отдыха для детей сократилось в России за последние 6 лет более чем на 11%, а количество детских санаториев уменьшилось почти на 25%, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованного на сайте Роспотребнадзора.
"Количество стационарных загородных оздоровительных организаций в 2018 году по сравнению с 2013 годом сократилось в 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге (-34), Республике Дагестан (-27), Московской области (-25) и Краснодарском крае (-25)", - говорится в докладе.
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При этом вводились в эксплуатацию новые организации лишь в 20 субъектах, в том числе в Республике Тыва, Тамбовской и Московской областях, Республике Башкортостан, отмечается в докладе.
Всего количество организаций отдыха и оздоровления детей сократилось с 2013 года на 11,3% с 49 тысяч до 43,5, следует из данных в докладе. При этом, как уточняется в тексте, количество детских санаториев уменьшилось почти на 25%.
Количество детей, отдохнувших в санаториях, существенно сократилось за 2013-2018 годы - в Республике Калмыкия на 96%, в Псковской области - на 94%, Астраханской и Калужской областях - более чем на 70%, добавляется в докладе.
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В 7 субъектах России – в Москве и Санкт-Петербурге, республиках Карелия и Адыгея, Калининградской и Кировской областях и Хабаровском крае - из-за сокращения организаций санаторного типа дети не отдыхали там, следует из доклада.
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