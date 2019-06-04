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РИА Новости

Впервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро

Вчера, 14:02
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© Фото предоставлено пресс-службой ERGВпервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро
Впервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро
© Фото предоставлено пресс-службой ERG
Всемирно известный мексикано-американский художник и скульптор Дэвид Мадеро провел мастер-класс для казахстанских сварщиков на машиностроительном заводе АО "ERG Service" в Павлодаре. В мастер-классе участвовали 12 рабочих с предприятий ERG. Каждый из них приехал сюда со своей задумкой. При этом инструментами их были сварочные и газорезочные аппараты, молотки и другие предметы, с помощью которых на глазах рождались интересные металлические образы рыбы, цветка в вазе, птицы.
Так, Александр Серебряков, сварщик Аксуского завода ферросплавов с двадцатилетним стажем, сварил орлицу, сидящую на гнезде. "Я впервые участвую в таком мастер-классе, и мне очень понравилось. Думаю, что теперь изготовлю что-нибудь интересное для дома", - сказал Серебяков.
Как рассказал Дэвид Мадеро, какого-то специального образования - ни художника, ни сварщика - у него нет. Учителем его был отец, занимавшийся этим "металлическим" творчеством, которое Дэвид полюбил с ранних лет.
Сегодня мексиканско-американский скульптор и дизайнер Дэвид Мадеро считается одним из ведущих сварочных скульпторов в мире. Одним из знаменитых его проектов стала монументальная стальная скульптура "Серпентина" длиной более 15 метров для международного аэропорта Альбукерке. Скульптуры он создает самые разные как по величине, так и по замыслу. Большинство из них - сюрреалистические и фантастические образы диковинных животных - из стали, латуни, меди и бронзы. Однако, по признанию мастера, для него и обычные бытовые предметы, например, мебель могут служить предметом творчества. При этом мастер использует различные методы и инструменты, в том числе плазменную резку и точечную сварку.
"Образы новых творений рождаются в моем сознании и я воплощаю их в жизнь часто даже без предварительных эскизов на бумаге. Я не делаю секрета из своей работы, показываю в соцсетях все ее этапы", - сказал скульптор.
© Фото предоставлено пресс-службой ERGВпервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро
Впервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро
© Фото предоставлено пресс-службой ERG
Основанная Дэвидом компания выполняет работы как для частных клиентов, так и для общественных помещений. Заказы идут из многих стран мира, на его счету - около ста произведений искусства.
В Казахстан Дэвида Мадеро пригласила Евразийская группа (ERG), чтобы отметить свое 25-летие и в подарок жителям области. Скульптора попросили принять участие в жюри конкурса эскизов арт-объекта, объявленного среди работников предприятий ERG и жителей города, а затем - в открытии скульптуры в городе Аксу.
Первого июня в Аксу Дэвид Мадеро принял участие в открытии арт-объекта - подарка от Евразийской группы городу металлургов.
"Для этого мы провели в соцсетях конкурс эскизов среди сотрудников и жителей города, на который прислали с десяток работ. Известный алматинский скульптор Эдуард Казарян вдохновился этой идеей и создал из предложенных проектов металлическую скульптуру "Молодая семья". В работе над ней также приняли участие двое наших сварщиков АО "Алюминий Казахстана". Скульптурная группа олицетворяет собой стремление к будущему, смелый взгляд людей в завтрашний день. Скульптор и все организаторы этого проекта хотят, чтобы это место стало местом свиданий влюбленных и народных гуляний", - говорит официальный представитель компании Дмитрий Попазов.
© Фото предоставлено пресс-службой ERGВпервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро
Впервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро
© Фото предоставлено пресс-службой ERG
Монумент, выполненный из железа, достигает в высоту почти трех метров, его вес без постамента - 1700 килограммов. Работа над скульптурой заняла около месяца. Такой арт-объект впервые открылся в Казахстане не в крупных городах-миллионниках, а в моногороде Аксу Павлодарской области.
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