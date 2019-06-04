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РИА Новости

Верховный суд Испании отложил эксгумацию останков Франко

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Елена ШестернинаМонументальный комплекс Долина Павших, Испания
Монументальный комплекс Долина Павших, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Монументальный комплекс Долина Павших, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 4 июн - РИА Новости. Верховный суд (ВС) Испании принял решение временно отложить эксгумацию останков Франсиско Франко, которая должна была состояться 10 июня.
Ранее правительство сообщало, что останки испанского диктатора будут эксгумированы из базилики Долины Павших и перезахоронены в пантеоне Мингоррубио, Эль-Пардо, который является государственной собственностью. Кладбище Мингоррубио находится в районе Эль-Пардо, входящем в муниципалитет Мадрид. Здесь захоронена супруга диктатора Кармен Поло. В марте ВС Испании принял к рассмотрению иск семьи Франко против эксгумации.
"Это решение вызвано желанием избежать ущерба, который был бы нанесен заявителям иска... в случае если после эксгумации апелляция была бы удовлетворена и появилась необходимость вернуть останки на прежнее место", - говорится в единодушном постановлении ВС.
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Судьи отметили, что возможный ущерб мог быть нанесен не только заявителям ходатайства, но и общественным интересам, которое олицетворяет государство, а также его конституционным институтам.
Правительство Испании во вторник заявило, что проведение эксгумации будет отложено, "пока в течение ближайших месяцев не будет принято решение по сути вопроса". Правительство считает, что "Верховный суд отклонит иск (родственников Франко), как это было до сих пор со всеми исками, которые представляла семья Франко".
Монументальный комплекс Долина павших, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936–1939 годах. При создании Долины использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. Там захоронены 34 тысячи человек - как республиканцы, так и франкисты.
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