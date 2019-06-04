Серийному насильнику из Приангарья предъявят обвинение в 13 новых эпизодах

ИРКУТСК, 4 июн – РИА Новости. Жителю Иркутской области, арестованному в январе за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11 человек, будет предъявлено новое обвинение с учетом еще 13 преступных эпизодов, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в январе СК предъявило обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера 50-летнему жителю города Тулун. По версии следствия, от его действий с 2001 по 2012 год пострадали 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних.
В ходе расследования "установлено еще 13 потерпевших от преступной деятельности обвиняемого", отмечает следствие. "В ближайшее время мужчине вновь будет предъявлено обвинение с учетом новых эпизодов его преступной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным СК, к настоящему времени доказано 24 эпизода преступлений, совершенных с 1992 по январь 2019 года, от мужчины получены признательные показания. Органами следствия назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая установит его вменяемость.
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