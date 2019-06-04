Чайка призвал улучшить работу в сфере обращения с ТКО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что требуется совершенствование организации работы правоохранительных органов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В Ростове-на-Дону Чайка собрал совещание, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Требует совершенствования организация работы правоохранительных органов, занимающихся выявлением и расследованием преступлений в рассматриваемой сфере", - заявил Чайка.

Он указал, что за 2018 – 2019 годы зарегистрировано 600 сообщений о таких деяниях, однако возбуждено только 100 уголовных дел, а до суда дошло лишь 25 из них.

"Следует отметить и низкую результативность работы прокуроров по организации уголовного преследования виновных лиц", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что количество дел, возбужденных по их материалам в сфере незаконного оборота твердых коммунальных отходов, незначительно. "При этом в 29 из 44 субъектов такие материалы в органы следствия вообще не направлялись", - указал Чайка.

Он добавил, что в Республике Карелия, Вологодской области и других регионах многочисленные нарушения законодательства, бездействие региональных органов исполнительной власти практически не повлекли прокурорского реагирования.

В марте на аналогичном совещании Чайка заявил, что, несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период, в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Генпрокурор назвал тогда Архангельскую, Курскую, Омскую, Рязанскую, Тверскую области. Из-за этого жители городов, заявил Чайка, "наблюдали горы невывезенного мусора", а стоимость его утилизации для населения росла.