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РИА Новости

Чайка призвал улучшить работу в сфере обращения с ТКО

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что требуется совершенствование организации работы правоохранительных органов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
В Ростове-на-Дону Чайка собрал совещание, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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"Требует совершенствования организация работы правоохранительных органов, занимающихся выявлением и расследованием преступлений в рассматриваемой сфере", - заявил Чайка.
Он указал, что за 2018 – 2019 годы зарегистрировано 600 сообщений о таких деяниях, однако возбуждено только 100 уголовных дел, а до суда дошло лишь 25 из них.
"Следует отметить и низкую результативность работы прокуроров по организации уголовного преследования виновных лиц", - сказал генпрокурор.
Он отметил, что количество дел, возбужденных по их материалам в сфере незаконного оборота твердых коммунальных отходов, незначительно. "При этом в 29 из 44 субъектов такие материалы в органы следствия вообще не направлялись", - указал Чайка.
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Он добавил, что в Республике Карелия, Вологодской области и других регионах многочисленные нарушения законодательства, бездействие региональных органов исполнительной власти практически не повлекли прокурорского реагирования.
В марте на аналогичном совещании Чайка заявил, что, несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период, в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Генпрокурор назвал тогда Архангельскую, Курскую, Омскую, Рязанскую, Тверскую области. Из-за этого жители городов, заявил Чайка, "наблюдали горы невывезенного мусора", а стоимость его утилизации для населения росла.
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С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, работать с ними станут региональные операторы, их задача - транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.
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