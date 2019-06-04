Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий

"Кредиты на покупку и строительство жилья со ставкой до трех процентов, на приобретение инженерного оборудования для домовладений под пять процентов годовых, на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним по ставке до пяти процентов", — цитирует министра пресс-служба ведомства.