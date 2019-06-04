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РИА Новости

Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде. 31 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде. 31 мая 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму комплексного развития сельских территорий до 2025 года.
"Чтобы все быстрее заработало, я дал поручение по итогам государственной комиссии увязать госпрограмму с национальными проектами", — сказал премьер на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава кабмина напомнил, что программа охватывает весь спектр вопросов, касающихся села.
Ее задача — приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Это касается медпомощи, социального обеспечения, образования, занятости, развития инфраструктуры.
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Медведев рассказал о перспективах развития сельских территорий
В паспорте госпрограммы указано, что с 2020 по 2025 год на нее будет выделено 2,288 триллиона рублей, из них — 1,061 триллиона из федерального бюджета.
Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, для граждан и предприятий предусмотрены льготные кредиты.

"Кредиты на покупку и строительство жилья со ставкой до трех процентов, на приобретение инженерного оборудования для домовладений под пять процентов годовых, на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним по ставке до пяти процентов", — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Патрушев отметил, что госпрограмма начинает действовать с 2020 года, в феврале министерство планирует "заключить финальные соглашения с регионами, учитывающие необходимые мероприятия и объемы их финансирования".
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев перед заседанием правительства РФ в новом составе. 22 мая 2018
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Минсельхоз предложил создать структуру, занимающуюся развитием села
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Людей специально загоняют в крупные города, закрывая детские сады, школы, фельдшерские пункты в деревнях. Эта участь коснулась и моей родной деревни, хотя в ней даже сейчас проживает около 1200 жителей. Причем делают это уже больше 20 лет. С чего ради они сейчас решили обратно всё вернуть? Всем же понятно, что этого не будет сделано. Работы в селе нет, у нас из работы в деревне остались только два магазина, почта и администрация и всё. Дайте людям работу и они сами туда жить поедут на природу из зачуханых и грязных городов. А пока в деревнях до сих пор закрываются хозяйства, молчу уже про какое то производство, все ваши сотрясения воздуха громкими словами работать не будут господин Медведев
4 июня, 14:58
Кот на дереве
600113
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