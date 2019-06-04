Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму комплексного развития сельских территорий до 2025 года.
"Чтобы все быстрее заработало, я дал поручение по итогам государственной комиссии увязать госпрограмму с национальными проектами", — сказал премьер на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава кабмина напомнил, что программа охватывает весь спектр вопросов, касающихся села.
Ее задача — приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Это касается медпомощи, социального обеспечения, образования, занятости, развития инфраструктуры.
В паспорте госпрограммы указано, что с 2020 по 2025 год на нее будет выделено 2,288 триллиона рублей, из них — 1,061 триллиона из федерального бюджета.
Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, для граждан и предприятий предусмотрены льготные кредиты.
"Кредиты на покупку и строительство жилья со ставкой до трех процентов, на приобретение инженерного оборудования для домовладений под пять процентов годовых, на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним по ставке до пяти процентов", — цитирует министра пресс-служба ведомства.
Патрушев отметил, что госпрограмма начинает действовать с 2020 года, в феврале министерство планирует "заключить финальные соглашения с регионами, учитывающие необходимые мероприятия и объемы их финансирования".